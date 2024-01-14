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Enez'te Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Enez'te Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yapan kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Enez ilçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Denetimlerde drone kullanılarak gerçekleştirildi.

14.01.2024 - 16:22,
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü, Enez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile ortak yaptıkları çalışma kapsamında Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parkı'nda denetimlerde bulundu. Drone yardımıyla da desteklenen denetimlerde usulsüz kara avcılığı yaptığı tespit edilen F.Ç. yakalanarak cezai işlem uygulandı.(DHA)

Enez\'te Gala Gölü Milli Parkı\'nda usulsüz kara avcılığı yapan kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Enez'te Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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