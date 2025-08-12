Edirne'nin Enez ilçesinde 16 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alan, havadan görüntülendi. Yazlık sitelerin bulunduğu yerleşim yerlerini de tehdit edip, vatandaşların tahliye edildiği yangında, Gülçavuş ve Büyükevren köylerini kapsayan bölümde kalan orman büyük zarar gördü. Dronla çekilen görüntülerde, ormanın büyük kısmının yanıp siyaha büründüğü görüldü.
Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,
Son Dakika › Güncel › Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
