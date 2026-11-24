Edirne'nin Enez ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Kurtuluş günü töreni Enez Spor Salonu'nda devam etti. Burada da saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bir öğrencinin taşıdığı Türk bayrağı Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'a teslim edildi.

Fırat ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende Enez Halk Eğitim Merkezi Ritim Gurubu ve folklör ekibi bir gösteri sundu.

Törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.