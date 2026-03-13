Enflasyon Beklentileri Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, şubat ayında yüzde 24,11 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 25,38'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanan anketin sonuçları, katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yılık enflasyon beklentileri arttı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde (Şubat ayı) yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38'e yükseldi. Mart ayı anketine göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken bu anket döneminde yüzde 22,17, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken bu anket döneminde yüzde 17,30'a çıktı.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde artış öngörüldü

Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, enflasyonun ortalama olarak yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,66 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29'unun beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 46,77'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

Katılımcıların 24 ay sonrası enflasyon beklentileri arttı

Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,17 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 46,12 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 17,11 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 54,55'inin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Mart ayı PPK faiz beklentisi yüzde 37 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu.

Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,09 lira iken, bu anket döneminde 50,97 TL oldu. Bu anket döneminde 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 lira iken, bu anket döneminde 52,70 lira olarak kaydedildi.

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak kayda geçti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 oldu.