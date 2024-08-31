Enflasyon Düğün Sektörünü Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Enflasyon Düğün Sektörünü Olumsuz Etkiliyor

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon nedeniyle artan yaşam maliyetlerinin düğün sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Ekonomik zorluklar sebebiyle evlenme sayısının azaldığını ifade eden Palandöken, düğün sektöründe yaşanan sıkıntıların ekonomiye büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

31.08.2024 10:24
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(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon nedeniyle artan yaşam maliyetlerinin her sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Palandöken, "2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15'e yakın azaldı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, düğün sektörünün yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, şöyle konuştu:

"Yüksek enflasyondan dolayı düğün sektöründe beklenen olmadı. Zorlaşan ekonomik koşullar evlilik kararı almayı düşünen çiftler için büyük bir engel haline geldi. Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, düğün salonu fiyatları gibi evlilik sürecindeki masraflar da büyük bir artış gösterdi. Öte yandan alışverişlerde taksit seçeneklerinin daraltılması da sektörde büyük zarara yol açtı. Bunun sonucunda 2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15'e yakın azaldı. Oysaki düğün sektörü 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibari ile bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli. Bu sorun bir an önce gözden geçirilmeli.

Evlilik sektörü tüm ekonomiyi destekleyen dev bir alan. Ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan mobilya, beyaz eşya, züccaciye, ev tekstili, dekorasyon, düğün salonları, fotoğrafçılar, kuaförler, çiçekçiler gibi sektörler de bu durumdan zarar görüyor. Çünkü çiftlerin ev kurarken yapacakları harcamalar 30'a yakın sektöre etki ediyor. Ancak maliyetlerin artması ve evliliklerin azalması bu döngüyü kırıyor. Bu durum iş hacminin düşmesine ve ekonomide ciddi bir daralmaya yol açıyor. İş hacmi düştükçe bu sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkileniyor, işsizlik artıyor ve sonuç olarak ekonomi çıkmaza giriyor.

Ev kurma aşamasında olan genç çiftler bu süreçte en çok krediye ve kredi kartı ile taksitli alışverişe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ev kurmak, düğün organize etmek, yeni bir hayat düzeni kurmak gibi süreçler büyük maliyetler gerektiriyor. Bu süreçte özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi ev kurmanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışverişlerde kredi kartı ve krediye olan ihtiyaç oldukça fazla. Ancak bu tür alışverişlerde kredi kartına taksit imkanının kaldırılması çiftler için bu süreci daha da zor hale getiriyor. Bu sebeple kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki yaratır. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalması ile birlikte istihdamın artmasıyla devletin vergi SGK gelirleri artar."

Kaynak: ANKA

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