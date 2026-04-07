Enflasyon Hedefi Yeniden Gözden Geçiriliyor

07.04.2026 11:15
Ankara'da, ABD-İsrail-İran savaşının etkisiyle enflasyon hedefinin revize edilebileceği öne sürülüyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ankara'da kulislerde, ABD-İsrail- İran savaşının enerji maliyetlerini artırması nedeniyle enflasyon hedefinin revize edilebileceği gündeme geldi. Bu yıl sonu için yüzde 16 olan enflasyon hedefinin yukarı yönlü olarak revize edilmesi beklenirken, ekonomistler en az yüzde 30 enflasyon tahmininde bulunuyor.

TEPAV Merkez Direktörü, ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu anımsatarak, "Merkez Bankası, 12 Şubat'ta yılın ilk enflasyon raporunun sunumunda, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16'da sabit tutmuştu" dedi.

Yılmaz, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin, savaş öncesi şubat ayında 24,11 olduğunu belirterek, bu oranın martta artarak 25,38 düzeyine çıktığına işaret etti.

Savaş koşullarının daha da uzayacağı dikkate alındığında nisan ayında bu beklentinin, yüzde 30'lar düzeyine yaklaşacağını vurgulayan Yılmaz, "Mart ayında hane halkının enflasyon beklentisi yüzde 50'ye yaklaşmıştı. Kadınlarda, bu oran daha yukarı çıkıyor" dedi.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış...

Yılmaz, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Eğer petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışla birlikte gıda sektöründe maliyetlerden ve diğer sektörlerde fiyatlama davranışlarından kaynaklı yukarı yönlü hareketler devam ederse 2026 yıl sonu için enflasyonun orta senaryoda bile yüzde 30-32 bandına çıkacağını söylemek yanıltıcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tüketici enflasyonu, yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti. Tüketici enflasyonun 2026 yılında da bu orana yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Hakan Yılmaz, enflasyonla ilgili yaptığı bir tahmini de paylaştı. Yılmaz, "Nisan ve mayıs aylarında enflasyon yüzde 3 seviyesinde gerçekleşir ve izleyen aylar yüzde 1,5'ler seviyesinde kalırsa yıl sonu tüketici enflasyonu yüzde 30'a ulaşır. Yılın ikinci yarısında yaşanacak maliyet yönlü sapma riski gerçekleşirse, örneğin 2 ay daha yüzde 3'leri bulursa aylık artış, enflasyonun düşük büyümeye rağmen yüzde 35'lere çıkabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

