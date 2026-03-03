Engel tanımadılar, Türkiye şampiyonu oldular: Hedef olimpiyatlar - Son Dakika
Engel tanımadılar, Türkiye şampiyonu oldular: Hedef olimpiyatlar

Engel tanımadılar, Türkiye şampiyonu oldular: Hedef olimpiyatlar
03.03.2026 11:12
DİYARBAKIR'da görme engelli lise öğrencileri Gülcan Demirtuyi (17) ile Arda Şimşek (15), Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

DİYARBAKIR'da görme engelli lise öğrencileri Gülcan Demirtuyi (17) ile Arda Şimşek (15), Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Sporcular, olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin'de 11-12 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Diyarbakır'ı temsil eden sporcular, önemli dereceler elde etti. Türkiye genelinden 118 kulüp ve 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda Diyarbakır Kayapınar Engelliler Spor Kulübü sporcuları, toplam 3 madalya kazandı. Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Gülcan Demirtuyi, 16-19 yaş grubunda 100 metre koşuda Türkiye birincisi oldu. Mehmetçik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Arda Şimşek ise 13-15 yaş grubunda uzun atlamada Türkiye birinciliği, 400 metre koşuda ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

'KUSURLARIMIZ BAŞARI ELDE ETME ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL'

Hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Gülcan Demirtuyi, "Atletizm branşında yarışıyorum. Mersin'de katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre koşuda Türkiye birincisi oldum. Hedefim olimpiyatlar tabii ki de. Olimpiyatlara hazırlanıyorum. Bu süreçte kulüp başkanımızın desteği çok oldu. O bizi keşfedip buralara kadar getirdi. Türkiye'den başladık, Avrupa, olimpiyat diye gideceğiz. Hedefimiz sadece ilimiz olan Diyarbakır'ı temsil etmek değil. Ülkemizi de temsil etmek olacak. Tabii burada desteğe ihtiyacımız oluyor. Destek çok olduğu takdirde iyi yerlere geleceğimize eminim. Desteğimiz oldu mu yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu konuda kendime ve diğer sporcu arkadaşlarıma güveniyorum. Kusurlarımız başarı elde etme önünde bir engel değildir" dedi.

'KENDİMİ ÇOK GURURLU HİSSEDİYORUM'

Arda Şimşek ise gururlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır sporla uğraşıyorum. Mersin'de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından altın madalya almaya hak kazandık. Uzun atlamada birinci oldum. Çok iyi bir derece yaptım. Şehrimizi temsil edip madalya kazandım. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Güzel bir başarı elde ettik" diye konuştu.

'SPORLA ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL HAYATA KAZANDIRILIYOR'

Diyarbakır Kayapınar Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ise kendisinin de yüzde 70 görme engelli ve eski milli sporcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kendim gibi görme engelli olan kardeşlerim için bayrağı devraldım. Kendim gibi onları Avrupa ve dünya birinciliklerine hazırlıyorum. Öğrencilerimize yaklaşık 7 branşta yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları Türkiye şampiyonasına hazırlamaktayım. Buralara geliş hedefim de buydu. 11-12 Şubat tarihlerinde Mersin ilinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na Diyarbakır ilimizi temsilen katılım sağladık. Burada 2 kardeşimiz madalyalar aldı. Diyarbakır'ımıza 3 tane madalyayla döndük. Şampiyonada biz büyük bir başarı elde ettik. Kendim de görme engelliyim. Zamanında 'Biri engelimle farklı bir hitapta bulunur' deyip dışarı çıkmaya utanıyordum. İnsan işin içine girdikçe rahatlıyor. Bugün Avrupa'daki olimpiyatlarda tüm engel branşlarında ülkemizi temsil ediyoruz. Bu da gerçekten çocuklarımıza ilham kaynağı oluyor. Spor sayesinde engelli olan çocuklarımız sosyal hayata kazandırılıyor. Buradaki çağrım, engelli olabiliriz ancak kendinizi dört duvar arasına kapatmayın. Allah bir engel vermişse bunun yanında güzel bir yetenek de sunuyor. Bu başarı sadece benim veya sporcuların değil. Bu şampiyonada emeği geçen İbrahim hocamız, Gençlik Spor İl Müdürümüz Cenk Öztekin'e, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ya ve hepsinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Sadoğlu'nun bu projeye imza atmasıyla canıgönülden kendilerine teşekkür ediyorum. Başarı ekip işidir."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engel tanımadılar, Türkiye şampiyonu oldular: Hedef olimpiyatlar - Son Dakika

Engel tanımadılar, Türkiye şampiyonu oldular: Hedef olimpiyatlar
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.