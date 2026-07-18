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Engeliyle Savaşarak Başardı

Engeliyle Savaşarak Başardı
18.07.2026 12:52
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Yüzde 91 engelli Abdulsamet Sert, annesiyle birlikte 4 yılda tarih bölümünü 2. olarak bitirdi.

KAYSERİ'de doğuştan yüzde 91 bedensel engelli Abdulsamet Sert (21), Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü 2'ncilikle bitirdi. Annesinin 16 yıldır tekerlekli sandalyesiyle okula getirip götürdüğü Sert, "Akademik olarak kendimi geliştirip devam etmek istiyorum. Savaşmaya devam etmek lazım" dedi. Anne Fatma Sert ise "16 senedir okula getirip götürüyorum. Azmetti ve başardı. İnşallah devamı gelir. Herkes savaşsın. Savaşmadan bakmadan olmuyor. Hepsi emek istiyor" diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan Abdulsamet Sert, yüzde 91 bedensel engeliyle dünyaya geldi. Geçen süreçte babası, evi terk etti. Anne ve oğul, birçok zorlukla karşılaştı. Abdulsamet Sert, tarihe olan ilgisiyle Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazandı. Fatma Sert, tekerlekli sandalyedeki oğlunu her gün okula getirip götürdü. 4 yılın sonunda Sert, bölümünü 2'nci olarak bitirdi. Mutlu olduğunu belirten Abdulsamet Sert, "3,74 ganoyla bitirdim. Derece elde edeceğimi bekliyordum. Mutluyum. Benim hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Muhakkak zorluklar oldu. Özellikle ulaşım açısından zorluklar oldu. Arkadaşlarım da hocalarım da yardım etti. Dışarıdan da yardım edenler oldu. Akademik olarak kendimi geliştirip devam etmek istiyorum. Savaşmaya devam etmek lazım" diye konuştu.

'16 SENEDİR OKULA GETİRİP GÖTÜRÜYORUM'

Herkesin savaşması gerektiğini aktaran Fatma Sert ise "16 senedir okula getirip götürüyorum. Azmetti ve başardı. Onunla birlikte gelip gidiyorum. Çok şükür başardı. İnşallah devamı gelir. Herkes savaşsın. Savaşmadan bakmadan olmuyor. Hepsi emek istiyor. Çok kişinin emeği var. Benden başka da emek veren oldu. İkimizin başarısı değil. Bize de çok yardım eden oldu. Allah hepsinden razı olsun. Engellilik engel değil" ifadelerini kullandı.

'BU SÜREÇ ONLAR İÇİN ZORLU GEÇTİ'

Abdulsamet'in kuzeni Yakup Demir de "Abdulsamet'in önemli anlarında gelmeye çalışıyoruz. Mutluyum. Abdulsamet'le 2012 yılında 1 yıla yakın aynı evde yaşadık. Teyzemlerin yanında kaldığım oldu. O zamanlarda tarihe merakı vardı. Okumayı da istiyordu. İnsan karşıdakine yansıtmasa da kafasında soru işareti oluyor. 'Acaba yapabilir mi? Yapamaz mı?' diye ama Abdulsamet bugün bölümünü ikinci olarak bitirdi. Teyzemle kuzenim çok bahsetmediler ama bu süreç onlar için zorlu geçti. Teyzemin eşi bırakıp gitti. İkisi kaldı bu hayatta. Bende görevimden dolayı uzaklaşınca ikisi tek başına hayatla mücadele etmek zorunda kaldılar. Ama iyi insanlar, yardım edenler çıktı. Ulaşım anlamında kendim de mücadele ettim. Bu tarz gençlerimize, çocuklarımıza yerel belediyeler tarafından ya da kurumlarımız tarafından ulaşım anlamında destek olunursa iyi olur. Bu konuda çok büyük zorluklar yaşadılar. Ama üstesinden gelip başardılar. Tebrik ederim. 16 yıl boyunca kendi getirip götürdü" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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