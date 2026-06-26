Engelli asansöründe mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin engelli asansöründe mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, asansörde mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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