Engelli Baba ve Oğlunun Yolu Asfaltlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Baba ve Oğlunun Yolu Asfaltlandı

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar Belediyesi, engelli bir baba ve oğlunun yaşadıkları evin yolunu asfaltlayarak ulaşım sorununu çözdü.

09.08.2024 12:15  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediyesi, özellikle kış aylarında ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli baba oğulun yaşadıkları evin yolunu asfaltladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde engelli vatandaşlara hizmet amacıyla kurulan Engelli Hizmetleri Birimi'ne, Erenler Mahallesi'nde yaşayan yüzde 30 görme engelli bir baba başvuruda bulundu. Zihinsel ve bedensel engelli bir oğlu olduğunu belirten baba, evlerinin yolunun bozuk olması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, sorunun çözülmesini istedi. Özellikle kışın ulaşımda zorluk çektiklerini anlatan baba ve oğulun sorunun çözülmesi için Belediye'nin ilgili birimleri harekete geçerek, evin yoluna asfalt döktü.

Engelli Hizmetleri Birimi sorumlusu, eski Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Süha Sağlam, yaptığı açıklamada, "Yıllardır yapılmayan yolu  Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a ifade ettim. Sayın Başkanımız da yardımcı olun diye talimat verdi ve asfalt atıldı" dedi.

Görme engelli baba da yoğun yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun yıllardır burada yaşıyoruz. Burada stabilize bir yol vardı. Özellikle kış aylarında yağmurdan sonra ulaşımı son derece kısıtlıyordu. Şu anda yolumuz yapıldı ve gayet memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Afyonkarahisar Belediyesi, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Baba ve Oğlunun Yolu Asfaltlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Baba ve Oğlunun Yolu Asfaltlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement