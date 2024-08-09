Engelli Baba ve Oğlunun Yolu Asfaltlandı

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(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediyesi, özellikle kış aylarında ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli baba oğulun yaşadıkları evin yolunu asfaltladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde engelli vatandaşlara hizmet amacıyla kurulan Engelli Hizmetleri Birimi'ne, Erenler Mahallesi'nde yaşayan yüzde 30 görme engelli bir baba başvuruda bulundu. Zihinsel ve bedensel engelli bir oğlu olduğunu belirten baba, evlerinin yolunun bozuk olması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, sorunun çözülmesini istedi. Özellikle kışın ulaşımda zorluk çektiklerini anlatan baba ve oğulun sorunun çözülmesi için Belediye'nin ilgili birimleri harekete geçerek, evin yoluna asfalt döktü.

Engelli Hizmetleri Birimi sorumlusu, eski Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Süha Sağlam, yaptığı açıklamada, "Yıllardır yapılmayan yolu Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a ifade ettim. Sayın Başkanımız da yardımcı olun diye talimat verdi ve asfalt atıldı" dedi.

Görme engelli baba da yoğun yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun yıllardır burada yaşıyoruz. Burada stabilize bir yol vardı. Özellikle kış aylarında yağmurdan sonra ulaşımı son derece kısıtlıyordu. Şu anda yolumuz yapıldı ve gayet memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.