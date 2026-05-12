Engelli Bireyler İçin Asker Eğlencesi

Bilecik'te engelli bireyler için asker eğlencesi yapıldı.

Öğretmenevi Düğün Salonu'nda, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER) organize edilen programda, cuma günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı.

BİEYDER Başkanı Esra Geçim'in askerlere künyelerini verdiği programda, gençlere kına yakıldı.

Geçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Engelli gençlerin yemin töreninde yer alacaklarını belirten Geçim, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. Üç engelli bireyimiz asker olacaklar. Bunların içerisinde bir de Ceren Mercimek kızımız var. En büyük hayali asker olmaktı, onu da dahil ettik. Askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Bir günlük de olsa hem bireylerimizin aileleri hem de gençlerimiz askerlik duygusunu yaşayacak. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler."