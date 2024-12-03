Engelli Bireyler Tuz Ekspresi İle Çankırı'ya Ulaştı

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"Turistik Tuz Ekspresi "Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" treni, Çankırı'ya ulaştı.

Tarihi Ankara Gar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve davetliler tarafından uğurlanan tren yaklaşık 3 saatlik yoluculuğun ardından Çankırı Garı'na geldi.

Cumhuriyetin 101. yılına atfen farklı engel türlerine sahip 101 engelliyi taşıyan tren, Çankırı'da yaren ekibi ve il protokolü tarafından karşılandı.

Burada yaren gösterisine dahil olan engelli bireylere Vali Mustafa Fırat Taşolar da eşlik etti.

Karşılamanın ardından engelli bireyler gün boyu Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra 5 bin yıllık geçmişe sahip Yer Altı Tuz Şehri'ni de ziyaret edecek.