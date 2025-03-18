Engelli Bireyler ve Aileleri İftar Sofrasında Buluştu

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner; engelli federasyonları, dernekleri ve kulüp üyeleri ile engelli bireyler ve aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Başkan Güner, engelli federasyonları, dernekleri ve kulüp üyeleri ile engelli bireyler ve aileleri ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara Güner'in yanı sıra CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da katıldı.

Birlik ve beraberlik duygusunun yaşandığı ramazan ayında gönül sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Güner, "Gerçek engel gönülden gönüle kurulan köprülerin eksikliğidir. Bugün burada gönülden gönüle samimiyetiyle, sevgiyle ve dayanışmayla köprüler kuran büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha görüyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için tüm katılımcılarımıza tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.