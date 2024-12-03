Engelli Bireylerden Trafik Farkındalığı

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Zonguldak'ta temsili olarak trafik görevlisi olan engelli bireyler, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Kentte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması, engellilerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarının sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda engelli bireyler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında temsili trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Sürücüleri durdurarak ehliyet ve emniyet kemeri kontrolü yapan engelliler, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Etkinlikte sürücülere bilgilendirme broşürü ve boyama kitabı hediye edildi.