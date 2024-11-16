Engelli Bireylere Evde Bakım Yardımı İçin 4,9 Milyar Lira Ödeme Başladı - Son Dakika
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Engelli Bireylere Evde Bakım Yardımı İçin 4,9 Milyar Lira Ödeme Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi amacıyla uygulanan 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında bu ay toplam 4,9 milyar lira ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

16.11.2024 11:52
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 4,9 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı' uygulamasının 2006'da hayata geçirildiğini belirtti. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "'Evde Bakım Yardımı' ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığını belirten Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 546 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engelli Bireylere Evde Bakım Yardımı İçin 4,9 Milyar Lira Ödeme Başladı - Son Dakika

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