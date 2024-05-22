Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde engelli bireylerin akülü araçları ve tekerlekli sandalyeleri ücretsiz olarak bakım ve onarım yapılıyor

Güncel

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde engelli bireylerin akülü araçlarının ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, dernek merkezinde ücretsiz yapılıyor.

Karadeniz Ereğli Fiziksel Engelliler Derneğinin Kırmacı Mahallesi'nde hizmet veren Engelli Aracı Bakım ve Onarım Merkezi görevlileri, vatandaşların kullanılamayacak durumdaki akülü araçlarını ve tekerlekli sandalyelerini adreslerinden alıp tamirhaneye getiriyor.

Görevli teknisyen tarafından bakımdan geçirilip aksayan parçaları yenilenen akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, ünitede tekrar kullanılabilir duruma getirilip sahibine ulaştırılıyor.

Kentin farklı kesimlerinde yaşayan vatandaşlar da merkezi arayıp aracının arızasını bildirerek tamir edilmesini talep edebiliyor.

"Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Merkezde gönüllü teknisyenlik yapan Mahmut Daşdelen, AA muhabirine, atölyede engellilerin eli ayağı gibi olan akülü araçların ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Engelli bireylerin atıl haldeki araçlarını evlerinden aldıklarını belirten Daşdelen, bakım ve onarım işlemlerinin ardından yeniden ücretsiz şekilde teslim ettiklerini kaydetti.

Daşdelen, vatandaşların ellerindeki aracın cismini, markasını mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderdiklerini aktararak, onlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

İmkanı olmayan engelli bireylere ulaşım konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Daşdelen, "Derneğimize ait aracımız var. Gerek onunla gerekse ilçe belediyesinden destek alarak vatandaşların akülü araçlarını merkezimize ulaştırmalarını sağlıyoruz." dedi.

Daşdelen, araçların onarılma süresi boyunca engelli vatandaşlara ellerinde çalışır durumda bulunan manuel veya akülü sandalyelerden ikame araç verdiklerini sözlerine ekledi.