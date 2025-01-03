Engelli Bireylerin El Emeği Sergisi Gaziantep'te - Son Dakika
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Engelli Bireylerin El Emeği Sergisi Gaziantep'te

Gaziantep'te engelli bireylerin el emeği ürünleri Sanko Park AVM'de sergilendi. Etkinlik, topluma katılımı artırmayı hedefliyor.

03.01.2025 14:38
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Gaziantep'te engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te engelli bireylerin ürettiği el emeği ürünler, Sanko Park AVM'de düzenlenen özel bir sergide halkın beğenisine sunuldu.

Gaziantep'te engelli bireylerin ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, Sanko Park AVM'de düzenlenen özel bir törenle açıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve kurum yetkilileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan sergide, çeşitli atölyelerde yapılan el sanatları, takılar, tablolar ve daha birçok farklı ürün sergilendi. Etkinlik, engelli bireylerin yeteneklerini sergilemeleri ve topluma daha aktif şekilde katılmaları amacıyla düzenlendi. Ziyaretçiler, ürünlere büyük ilgi göstererek bu anlamlı çalışmaya destek verdi.

"Serginin vatandaşlar tarafından görülecek olması bizi mutlu ediyor"

Sergi hakkında bilgi veren Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, "Bizim, Gaziantep ilinde denetlemesini yaptığımız 8 tane özel bakım merkezimiz var. Bu özel bakım merkezlerimizde yaklaşık 500 tane sakinimiz kalmakta. Bugün de buradaki sakinlerimizin el emeği göz nuru yapmış oldukları ürünlerin sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün burada vatandaşlarımız geldiğinde bu ürünleri görebilecekler. Bizler özel bakım merkezlerinde onların güzel bir şekilde bakımlarını üstleniyoruz ama onların rehabilitasyonu adına da bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin vatandaşlar tarafından görülecek olması bizi mutlu ediyor" dedi.

"Böyle faaliyetler artarak devam edecek"

Bu tarz projelerin ve faaliyetlerin devam edeceğini aktaran Zeybek, "Bundan 1-2 ay önce kamuda olan çocuk, engelli, yaşlı ve kadın kuruluşlarımızın yine el emeği göz nuru ürünlerini sergilendiği bir sergimiz gerçekleşmişti. Bugün de yine bize bağlı olan özel bakım merkezlerimizin sergisini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de böyle faaliyetler artarak devam edecek diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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