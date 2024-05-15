Engelli Çift, Omuz Omuza Vererek Zorlukları Aşıyor

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Muş'ta 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sonucu yürüyemeyen 55 yaşındaki Sadettin Şavlı, basketbol maçında tribünde görerek aşık olduğu kendisi gibi engelli eşiyle 18 yıldır omuz omuza vererek zorlukları aşıyor.

Muş'ta yaşayan ve çocuk felci sonucu yürüme yetisini kaybeden Sadrettin Şavlı, yaşadığı zorlukları aşarak sporla hayata tutundu.

Yaklaşık 25 yıl önce tekerlekli basketbol oynamaya başlayan ve Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı'na katılan Şavlı, 18 yıl önce gittiği Şanlıurfa deplasmanında tribünde maçı izleyen Aliye Şavlı (54) ile tanıştı. Bir süre sonra birbirlerine aşık olarak evlenen ve mutlu bir yuva kuran Şavlı çiftinin, Furkan (16) ile Serkan (14) adını verdikleri iki çocukları oldu.

18 yıldır aynı yastığa baş koyan, omuz omuza vererek engelleri aşan çift, Muş Valiliğinin yaşadıkları binanın dışına yaptırdığı asansörle evlerine daha rahat girip çıkabiliyor.

Sadettin Şavlı, AA muhabirine, çocukluğunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Spor sayesinde hayatının değiştiğini, kendini daha iyi hissettiğini, yeni arkadaşlıklar edindiğini anlatan Şavlı, "Yaklaşık 25 yıldır spor yapıyorum. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı'nda oynuyorum. Şanlıurfa'ya maça gittiğimde eşimle tanıştım. Çok şükür evlendim ve 2 çocuğum var. Hayatı her şeye rağmen yaşamak zorundayız. Bugün hiç kimse 'Ben engelli olmayacağım' demesin. Önemli olan zoru başarmak. Biz çok şükür birçok şeyi başardık. 1. Lig'de ve Süper Lig'deki takımlarda oynadım." dedi.

"Bütün engellilerin kendilerini spora adamasını istiyorum"

Şavlı, engellilerin isteyip de başaramayacağı bir şeyin olmadığını, azimle tüm zorlukların aşılabileceğini vurguladı.

Hiç yürüyemediğini, eşinde de aynı engel oranının olduğunu belirten Şavlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah bize iki çocuk verdi. Şimdi çocuklarımız bize yardım ediyor. Eşim ve ben merdiven çıkamadığımız için Sayın Valimiz bize asansör yaptırdı. Eve gelirken artık zorlanmıyoruz. 55 yaşındayım halen spor yapıyorum. Bırakmaya da niyetim yok. Bütün engellilerin kendilerini spora adamasını istiyorum. Haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Sporla öz güvenimizi kazandık ve her yere gidiyoruz. Hayatım sporla başladı, sporla da bitmesini istiyorum. Yoldan geçerken kulüp başkanı Bedri Korkmaz ile tanıştım. 'Tekerlekli basketbol takımı kuracağız, oynamak ister misin?' diye sordu. Hayalim sporcu olmaktı. Hayalime kavuştum. O süreçten sonra birçok engelli kardeşimizi hayata kazandırdık."

Eşi ve çocuklarıyla çok mutlu bir yuvalarının olduğunu dile getiren Şavlı, "Allah'a şükürler olsun, bir gün bile birbirimize kırıcı bir laf söylemedik. Allah eşimden razı oldun. Çok büyük destekleri var bana. Önemli olan birlik beraberlik. Eşimle beraber kurslara ve etkinliklere katılıyoruz. İkimizin de hem yapabilecekleri hem de yapamayacakları şeyler var. Ben ona destek oluyorum o da bana destek oluyor. Aile olarak hiç kimsenin desteğini olmadan bugüne kadar geldik." diye konuştu.

"Sevgi ile bütün engelleri aştık"

Aliye Şavlı ise eşiyle mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyerek, "Evlendiğimizden bu yana birimizin kalbini hiç kırmadık. Beraber iki çocuğumuzu büyüttük. Bizden desteğini esirgemeyen Muş Valisi Avni Çakır'a ve Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz'a teşekkür ederim. Şimdiye kadar mutlu bir evlilik geçirdik. İkimizde yüzde 80 engelliyiz. Sevgi ile bütün engelleri aştık. İkimizde engelliyiz yürüyemiyoruz ama hayattaki engelleri beraber aşıyoruz. Allah böyle mutlu bir yuvayı herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.