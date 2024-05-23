Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Uzmanları Üniversite Öğrencileriyle Söyleşti

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi'nde görevli uzmanlar, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen söyleşide tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

İstanbul Medipol ve İstanbul Nişantaşı Üniversitelerinde düzenlenen söyleşilere katılan Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi'nde görevli uzmanlar; engelli haklarının kazanımı, bu hakların sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına yansıması ile alakalı bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra Kartal Belediyesi'nin engellilere yönelik hizmet ve yardımlarını katılımcılarla paylaştı.

Hak temelli yaklaşımın önemine dikkat çekildi

Kartal Belediyesi personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Atıl Utku Gel tarafından gerçekleştirilen sunumlarda sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına eşitlikçi ve hak temelli bakılmasının altı çizilerek, engellilere yönelik ulusal ve uluslararası bildirgelere, yasalara, sözleşmelere vurgu yapıldı. Türkiye'deki sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına da değinen Gel, Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal hizmetleri ve gerçekleştirdiği yardımları aktardı.

Kendisi de görme engelli olan Psikolojik Danışman Özgür Uğur, engellilerin tarihsel olarak yaşadığı zorluklara ve maruz kaldığı istismarlara değindiği bir konuşma yaptı. Uğur, engellilerin sorunlarının ve haklarının bireysel olarak görüldüğünü, ancak tam tersine toplumsal bir olgu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Görme engellilerin sorunları

Görme engelli bir birey olarak kendi hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı olumsuzlukları aktaran Özgür Uğur, engelli bireylerin güçlü yönlerinin ve yeteneklerinin öne çıkarılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek gerekli koşulların ve olanakların yaratılması durumunda eğitim, sağlık, ulaşım, sosyalleşme gibi başlıkların daha anlamlı hale geleceğini söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Derya Bayrı Mengili ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özsoy'un konuşmasının ardından Atıl Utku Gel ve Özgür Uğur'a teşekkür belgeleri takdim edildi.