Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Doğayla İç İçe İki Gün Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Doğayla İç İçe İki Gün Geçirdi

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı\'nda Doğayla İç İçe İki Gün Geçirdi

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği bünyesindeki 17 öğrenci, aileleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde doğayla iç içe iki gün geçirdi. Gençlere temel izcilik eğitimi verildi ve izci fuları hediye edildi. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Başkanı Tutku Yıldız, özel çocukların etkinlik boyunca birbirleriyle kaynaşma imkanı bulduklarını, güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

31.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği bünyesindeki 17 öğrenci, aileleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde doğayla iç içe iki gün geçirdi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl açılan gençlik kampı ve eğitim merkezi, engelli gençleri ağırladı.

Kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan gençlere, temel izcilik eğitimi verildi ve izci fuları hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, gençlerin izciliği deneyimleyerek 2 günlük çadır kampı yaptıklarını belirtti.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Başkanı Tutku Yıldız da özel çocukların etkinlik boyunca birbirleriyle kaynamşa imkanı bulduklarını, güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Gençlik, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Doğayla İç İçe İki Gün Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:16:05. #1.11#
SON DAKİKA: Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Doğayla İç İçe İki Gün Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement