Engelli Gençler Askerlik Töreniyle Gururlandı
Engelli Gençler Askerlik Töreniyle Gururlandı

15.05.2026 13:29
47 engelli genç, temsili askerlik uygulamasıyla bir günlük asker oldu ve terhis belgelerini aldı.

Başkentte 47 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler, Engelliler Haftası kapsamında sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende gençler, üniformalarını giyerek yemin etti ve terhis belgelerini aldı.

Gençlere terhis belgelerini Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Ziya Çamur, Jandarma Albay İlhan İnce, Jandarma Albay Ümit Kurt ve Jandarma Albay Mesut Başkurt verdi.

"Hep birlikte unutulmayacak bir ana şahitlik ettik"

Törende konuşma yapan Tümgeneral Yıldız, "Şanlı Türk bayrağımızın huzurunda hep birlikte unutulmayacak bir ana şahitlik ettik. Edilen o ant sadece dillerden dökülen sözlerden ibaret değil, vatana bağlılığın, millete sadakatin ve ay-yıldızlı bayrağımıza duyulan sevginin en güzel ifadesidir." ifadesini kullandı.

Temsili askerlik uygulamasının, devletin vatandaşlarına verdiği değerin, milletçe paylaşılan kardeşlik duygusu ve vatan sevgisinin en güzel yansımalarından biri olduğunu dile getiren Yıldız, edilen yeminin, verilen terhis belgelerinin ve takılan künyelerin sadece birer hatıra olmadığını, aynı zamanda şeref ve gurur vesilesi olarak daima yaşayacağını söyledi.

Terhis olan gençlerin ailelerine de seslenen Yıldız, şunları kaydetti:

"Evlatlarınızı büyük bir sevgi, sabır ve fedakarlıkla bugünlere getirdiniz. Bugün onların gözlerindeki mutluluğu ve gururu görmek, bizler için de ayrı bir memnuniyet kaynağı oldu. Evlatlarınızın yaşadığı bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

"Jandarma demek şerefin, cesaretin, vatana sevginin simgesidir"

Oğlunun asker kıyafetiyle törene katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Esmira İbrahimova, "Jandarma demek şerefin, cesaretin, vatana sevginin simgesidir. Biz onu biliriz. Biz öyle büyüdük. Oğlumuzla gurur duyuyorum. Böyle bir tören iyi ki yapıldı, çok gururlandık, duygulandık. Hayırlı tezkereler diliyorum." diye konuştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde oğluna asker kınası yaktıklarını ve ailecek yemin töreni için geldiklerini söyleyen Alper Günal, "Çok mutlu olduk, heyecanlandık. Tören çok güzel geçti. Bu töreni hazırlayanlardan Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Tören alanına kurulan stantlarda jandarma birimlerinin tanıtımı gerçekleştirildi, jandarma asayiş köpeği "Pekmez" gösteri yaptı. Etkinlikte, patlayıcı madde tespit ve imha robotu ile de gösteri yapıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

