Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik Töreni

İstanbul Boğaz Komutanlığınca, Engelliler Haftası dolayısıyla 7 engelli genç için bir günlük temsili askerlik eğitimi ve yemin töreni düzenlendi.

Beykoz'daki komutanlıkta düzenlenen yemin törenine, temsili askerlik eğitimi alan engelli gençlerin yanı sıra aileleri katıldı.

Törende konuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, temsili askerlik uygulamasının, asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin göstergesi olduğunu söyledi.

Uygulamanın dünyada ilk ve tek örnek olduğunu ifade eden Akarı, şöyle konuştu:

"İşte bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde, memleketimizin dört bir köşesinde benzer program dahilinde askerlik çağındaki gönüllü evlatlarımız, askerlik hizmetini yerine getirmektedir. Karşınızda bulunan 7 gencimiz, kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz sonra icra edecekleri askerlik yeminiyle, milletimizin onurlu evlatları arasında yerlerini alacaklar. Değerli aileler, asker ocağına getirdiğiniz evlatlarınızın yetiştirilmesi ve askerliğe hazır edilmesi için gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız, her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki, yürekleri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu gençlerimizi bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiniz."

Tuğamiral Akarı, temsili askerlik eğitimine katılan engelli gençlere de "Sizler, bu ocakta mukaddes bayrağımızın üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek askerlik yemini edeceksiniz. Hiçbir güçlüğün size mani olmayacağını bugün gördük. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da komutanlığımızın ve gönlümüzün kapıları sizler için daima açık olacak." diye seslendi.

Daha sonra, temsili askerlik yapan gençlerden Umut Büyükgümüş, "Vasiyet" şiirini okudu.

Gençlerden Kudret Taha Topal'ın babası Hamza Topal ise duygularını "Allah askeriyemizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, bize böyle bir duyguyu yaşattılar. " sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından, gençlere terhis belgeleri verildi.

Programın sonunda aileler fotoğraf çektirdi, yemekhanede çocuklarıyla yemek yedi.

Törene, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Beykoz İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Enise Özel ve Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Dilek Bülbül de katıldı.