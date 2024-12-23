Engelli Gençler Kuşadası'nda Yılbaşı Eğlencesi Düzenledi - Son Dakika
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Engelli Gençler Kuşadası'nda Yılbaşı Eğlencesi Düzenledi

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Engelsiz Yaşam Komisyonu tarafından düzenlenen yılbaşı partisi, engelli öğrencilerin aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadığı bir etkinlik oldu.

23.12.2024 17:44
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(AYDIN)- Engelli gençler, Kuşadası Belediyesi'nde CHP Kuşadası İlçe Örgütü Engelsiz Yaşam Komisyonu'nun gercekleştirdiği yeni yıl etkinliğinde gönlünce eğlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Engelsiz Yaşam Komisyonu tarafından kentteki engelli öğrenciler için düzenlenen yılbaşı partisine Kuşadası Belediyesi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılarak yeni yılı coşkuyla karşılayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Erken yılbaşı partisi için konfeti ve balonlarla süslenen Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı yeni yıl partisinde, şapkalarını ve gözlüklerini takan engelli öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde pistte dans edip, oyunlar oynayarak yılbaşını kutladı.

Hep birlikte yemek de yiyen öğrenciler 'Hoş Geldin 2025' yazılı panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarıyla birlikte mutlu anlar yaşayan aileler, etkinliği gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Engelsiz Yaşam Komisyonu'na ve katkılarından dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelli Gençler Kuşadası'nda Yılbaşı Eğlencesi Düzenledi - Son Dakika

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