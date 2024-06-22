Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı\'nın 1. yılı ara değerlendirmesi yapıldı

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 1'inci yılı ara değerlendirme raporunu hazırladıklarını belirterek "Yürütülen çalışmalar sonucunda, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip, desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracağız. Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 316 faaliyetin yer aldığı ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 1'inci yılı ara değerlendirme raporunu hazırladıklarını kaydetti. Göktaş, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmalar sonucunda, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip, desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracağız. Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız.

"İhtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek çalışmalar yürüteceğiz"

Özel engelli bakım merkezlerimizden Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarına uygun olduğu belirlenen kuruluşlara da teşvik ödemesi yapılarak bu kuruluşlarda sunulan hizmetlerin de kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış bakım kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları yürüteceğiz."

"Depremden etkilenen illerimizde çadır kentlerin ve konteyner kentlerin engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına uygun olması için çalışma başlatacağız"

Göktaş, engelliliğe duyarlı afet yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"'Engelli ve Yaşlı Alanında Uzun Dönemli Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Afet ve Acil Durum Planı Geliştirilmesi' projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile özel gereksinimli bireylerin, gereksinim türlerine göre bireyin durumuna uygun afet yönetim planlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca engelli ve yaşlı bireylere duyarlı afet yönetimi modeli geliştirilmesi için paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında çadır kentlerin ve konteyner kentlerin engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde erişilebilir kılınmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Bu illerimizde bakım ihtiyacı olan engelli ve yaşlıların ihtiyaç duydukları rehabilitasyon hizmetlerini planlayarak, bakım modellerinden yararlandırılmalarını sağlayacağız."