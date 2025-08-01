Engelli Kadın Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünü Keşfetti - Son Dakika
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Engelli Kadın Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünü Keşfetti

01.08.2025 11:14
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Figen Gündüzalp, yürüme engeline rağmen yamaç paraşütü ile heyecan dolu bir deneyim yaşadı.

Tekirdağ'da yaşayan 47 yaşındaki bedensel engelli Figen Gündüzalp, Uçmakdere'de gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşuyla farklı bir deneyim yaşadı.

Gündüzalp, 29 yaşında yaşadığı rahatsızlıktan sonra yapılan yanlış tedavi nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Daha sonra 17 kez ameliyat olan Gündüzalp, hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etti.

Engellerin hayatı yaşamaya engel olmadığını göstermek amacıyla farklı aktivite yapmak isteyen Gündüzalp, Uçmakdere'de bir süre sohbet ettiği yamaç paraşütü pilotuna uçma talebini iletti.

Profesyonel pilot eşliğinde tandem (ikili) uçuş gerçekleştiren Gündüzalp, yamaç paraşütüyle gökyüzüyle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Figen Gündüzalp, AA muhabirine, matematik öğretmenliği yaptığını ve emekli olduğunu söyledi.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından yapılan yanlış tedavi sonrası yürüme yetisini kaybettiğini aktaran Gündüzalp, "Yürürken zorlanmaya başladığımı okula giderken fark ettim, bir sürü ameliyat geçirdim. Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu'nun yaptığı son ameliyat sayesinde en azından bu kadar hareket edebiliyorum. Çünkü son ameliyat olmasaydı, boyundan aşağı felç kalma gibi bir durumum vardı." dedi.

"Yamaç paraşütü hiç korkulacak bir şey değil"

Gündüzalp, hiçbir zaman hayata küsmediğini, her zaman hayattan keyif almaya çalıştığını dile getirdi.

Sürekli farklı aktiviteleri deneyimlemek istediğini belirten Gündüzalp, şunları kaydetti:

"Her seferinde düşünüyordum. Bir sürü şey yaptım; dalış, okçuluk, yüzme. Ondan sonra hep paraşüt ve ATV düşünüyordum. Uçmakdere'ye gittik, Ali Bey'le tanıştık. Arkadaşım da önceden uçmuştu. Ondan sonra öyle otururken, kahve içerken, 'Uçayım mı, denemek istiyorum.' dedim. Hiç içime korku gelmedi, çok da zevkliymiş. Doktoruma da danıştık. 'Herhangi bir şey olmaz.' dedi. Paraşüt pilotları da bana güç verdi ve uçtuk. Harikaydı, gerçekten çok güzeldi. Hiç korkulacak bir şey değil. Engelliler, bunu kesinlikle doktorlarına danışıp yapabilir."

-"Aşılamayacak hiçbir engel yok"

Gündüzalp, bütün engellerin kafada olduğunu vurguladı.

Uçmayı düşünenlere bu aktiviteyi tavsiye eden Gündüzalp, "Aşılamayacak hiçbir engel yok. Yeter ki isteyin, gönül verin, yaşam sevincinizi kaybetmeyin." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Sıralı da ilk defa engelli biriyle uçuş yaptığını dile getirdi.

Bu uçuşun pilot olarak kendisi için farklı deneyim olduğunu ifade eden Sıralı, "Figen Hanım uçmak istediğini söyledi. Biz de havayı değerlendirdik, kendisini kolaylıkla kaldırabilir miyiz diye. Bir iki arkadaşımızdan kalkışta ve inişte yardım alarak kalkışımızı gerçekleştirdik. 5-6 dakika gökyüzünde süzüldük. Sonrasında sağlıklı şekilde inişimizi yaptık. Figen Hanım'ın engellerini aştık, kendisini gökyüzüyle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Kadın Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünü Keşfetti - Son Dakika

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