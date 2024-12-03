Engelli Kıza Polis Sürprizi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 30 yaşındaki bedensel engelli Asuman Koyuncu'ya polis ekipleri sürpriz yaptı.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, polis memuru olmayı hayal eden dernek üyesi Koyuncu için Ayvalık Emniyet Müdürü İlhan Çakır'la görüştü.

Çakır'ın talimatıyla Başkomiser Seval Yar Tenik ile iki polis memuru, derneğin Altınova Mahallesi'ndeki binasına gitti.

Polislerin getirdiği üniformayı giyen Koyuncu, sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

Ziyarette, Ayvalık Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan pasta da kesildi.

Dernek Başkanı Özlemiş, yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Çakır başta olmak üzere tüm polis teşkilatına engellilere yönelik duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Özlemiş, engellilere fırsat verildiğinde başarılı olunabileceğine inandığını söyledi.