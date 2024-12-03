Engelli Kızın Polis Olma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Engelli Kızın Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

Ayvalık Polisi, engelli Asuman'ın polis olma hayalini gerçekleştirdi ve Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

03.12.2024 22:14
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Engelli kızın polis olma hayali gerçek oldu

Ayvalık Polisi iki engellinin hayalini gerçekleştirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 30 yaşındaki ortopedik engelli genç kıza sürpriz yaparak hem polis olma hayalini gerçekleştirdi hem de beraberinde getirdikleri bir pastayla genç kız ve engelli arkadaşlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Ayvalık Polisi, Asuman Kavuncu isimli engelli kızın en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Ayvalık'ta; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, dernek üyesi ortopedik engelli Asuman Koyuncu'nun en büyük hayalinin polis memuru olmak istemesi üzerine harekete geçerek, durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır'a anlattı.

İlçede babacanlığıyla yüreklerde taht kuran Müdür Çakır, engelli kızın bu rüyasının derhal gerçekleştirilmesi için kendisine bağlı emniyet birimlerine gereken talimatları verdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Seval Yar Tenik ile iki polis memuru Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nin Altınova Mahallesi'ndeki binasına giderek, Asuman'a polis kıyafeti hediye etti. Polis üniformasını büyük bir sevinçle giyen Asuman ise bu büyük sevincini engelli arkadaşlarıyla paylaştı.

Dernek üyesi zihinsel engelli İbrahim Bozkurt'a da bir polis kıyafetinin hediye edilip, giydirildiği etkinlikte; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan nefis pasta kesilip, engelliler tarafından afiyetle yenildi.

Ayvalık Polisi'nin yaptığı anlamlı jest ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, derneğinin üyesi Asuman Kavuncu'nun polis olma hayaline olumlu yanıt veren ve tam da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan nazik davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır başta olmak üzere tüm polis teşkilatına engellilere yönelik duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Başkan Özlemiş, engellilere fırsat verildiğinde başarılı olabileceğine de inandığını bir kez daha dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelli Kızın Polis Olma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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