Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi
24.06.2026 09:32
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Vezirköprü'deki özel okulda açılan sergi, engelli bireylerin ifade çabalarını sergiliyor.

Vezirköprü Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu karma resim sergisi, açıldı.

Okulda gerçekleştirilen serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul müdürü Mehmet Yaman, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, engelli bireylerin yaşam mücadelesini ve kendilerini ifade etme çabalarını yansıtan anlamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin sanat yoluyla ortaya koyduğu emeğin kendilerine ilham verdiğini vurgulayan Yaman, öğretmenlerin de hazırladıkları eserlerle sergiye katkı sunduğunu kaydetti.

Yaman, serginin aynı zamanda ilçeden ayrılacak Kaymakam Kaya ile serginin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenlerden Gülsüm Öğretmen için veda anlamı taşıdığını dile getirdi.

Konuşmanın ardında0n kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Kaymakam Kaya ve katılımcılar, daha sonra sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi.

Kaynak: AA

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