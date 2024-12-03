Engelli Sporcuların Aşkı: Simge ve Faruk'un Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Engelli Sporcuların Aşkı: Simge ve Faruk'un Başarı Hikayesi

Engelli Sporcuların Aşkı: Simge ve Faruk\'un Başarı Hikayesi

Antalya'da yaşayan bedensel engelli milli sporcular Simge Elif Poyraz ve Faruk Öztürk, halterde elde ettikleri başarılarla birlikte aşkı buldu. İkili, 2018 yılında tanıştıkları günden beri birbirlerini destekleyerek hem sporda hem de kişisel hayatlarında önemli adımlar attılar ve evlenmeye hazırlanıyorlar.

03.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:51
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ANTALYA'da yaşayan bedensel engelli milli sporcular Simge Elif Poyraz (28) ile Faruk Öztürk (26), halterde elde ettikleri başarılarla isimlerini dünyaya duyurdu. 2018 yılında fizik tedavi alırken tanışıp, aşkı bulan nişanlı çift, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Doğuştan bedensel engelli Faruk Öztürk, lise yıllarında antrenörünün yönlendirmesiyle haltere başladı. Türkiye ve dünya şampiyonalarına katılan Öztürk, sayısız birincilik elde etti. Öztürk, 2018 yılında fizik tedaviye giderken tanıştığı kendisi gibi bedensel engelli Simge Elif Poyraz ile arkadaş oldu. Poyraz, Öztürk'ün yönlendirmesiyle halter sporuna başladı. Süreç içerisinde arkadaş olup, sonrasında birbirlerine aşık olan çift, hayatlarını birleştirme kararı alarak 2023 yılında nişanlandı.

'İLK GÖRÜŞTE ONDAN HOŞLANDIM'

Simge Elif Poyraz'dan ilk görüşte etkilendiğini belirten Öztürk, "Simge'yle fizik tedavi merkezinde, fizyoterapistim sayesinde tanıştık. İlk görüşte ondan hoşlandım. Simge'ye kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Tanıştıktan sonra onu haltere yönlendirdim. Bu sporun zor olduğunu, kendisinin de zorlukların üstesinden gelebileceğini belirttim. Bu şekilde başarı elde edebileceğini söyleyerek onun motivasyonunu artırdım. Sonrasında ise duygularımı ifade ettim ve şimdi hayatımızı bileştiriyoruz" dedi.

DÜNYAYA ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Spora lisenin ilk yılında antrenörünün yönlendirmesiyle başladığını anlatan Faruk Öztürk, "Antrenörüm, beni haltere yönlendirmeye ve motivasyonumu yerine getirmeye çalışıyordu. Beni başarılı bir halterci yapmak istiyordu. Ardından çalıştım, çabaladım ve adımı dünyaya duyurdum. 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Avrupa Şampiyonası, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. Ayrıca 8 Türkiye şampiyonluğum var" diye konuştu.

'1 AY İÇİNDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDUM'

Simge Elif Poyraz ise 2018 yılında Faruk'la tanıştıklarını belirterek, "Ardından onun yönlendirmesiyle haltere başladım. İlk 1 ay içerisinde Türkiye 2'ncisi oldum. Zamanla başarılarımı katladım. 2023 Türkiye Şampiyonası'nda ve bu yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa, dünya ve 2028 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında derece kazanmak" dedi.

'HAYAT VE SPOR BİZİ BİRLEŞTİRDİ'

Aşkın engel tanımadığını belirten Poyraz, "Faruk'la tanıştığımızda hoşlandığını söyledi, fakat benim başka hedeflerim vardı. Ama hayat ve spor bizi birleştirdi. Ben de ilgi duyduğumu fark ettiğimde ilişkimiz başladı. Tanıştığımız dönemden bu yana hayatımız birlikte geçiyor. Sabahları kahvemizi içiyor, antrenmana kendimizi hazırlanıyoruz. Daha sonra birlikte antrenmana başlıyoruz. Yine birbirimize kilo takıyoruz. Her şekilde birbirimize destek oluyoruz. Hem sporda başarılar elde ettik hem de birbirimizde aşkı bulduk. Aşk gerçekten engel tanımıyor. Eve kapatılan engelli bireylerin de herhangi bir spor branşında kendilerinin yeteneğini keşfetmelerini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Faruk Öztürk, Antalya, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Sporcuların Aşkı: Simge ve Faruk'un Başarı Hikayesi - Son Dakika

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