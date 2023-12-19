Engelli vatandaş temsili askerlik yaptı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde asker olmak isteyen engelli vatandaş, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

İlçede ikamet eden 37 yaşındaki İsa Kaygusuz, hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmek için ailesiyle Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

İsteği kabul edilen ve askerlik vazifesini yerine getirmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan Kaygusuz, askeri üniformasını giyerek eğitim aldı.

Ardından ekiplerle yol uygulamasına katılan Kaygusuz, terhis belgesini İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.