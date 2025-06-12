Engelli Vatandaşın Gazze'ye Yardımı Başkan Doğan'ı Duygulandırdı

Filistin için çorap satan engelli vatandaş ile Başkan Doğan arasında yürek ısıtan diyalog

SAMSUN - Samsun'da Gazze'ye yardım amacıyla çorap satan engelli bir vatandaş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan arasında geçen diyalog, yürekleri ısıttı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza ilçesinde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında, bacaklarında engeli bulunan Ramazan isimli vatandaş, Gazze'deki mazlumlar için çorap satarak elde ettiği geliri bağışladığını ifade etti.

Engelli vatandaşın sözleri Başkan Doğan ve çevredekileri duygulandırdı. Ramazan, "Allah'ın veremediği neyi verebilirsin ki? Bana göz vermiş görebilmem için, kulak vermiş işitebilmem için, dil vermiş konuşabilmem için. Rabb'imin gününe hamdüsenalar olsun. Rabb'im bir tek ayağımı vermediği için şikayetçi değilim" dedi.

Başkan Halit Doğan ise vatandaşın yardımseverliğine kayıtsız kalmadı. Doğan, "Çorap sattın, gönderdin. Filistin'e bağış olarak gidiyor. Gazze'ye senin adına gönderelim. Makbuzu sana atacağız. Benim telefonumu senin telefonuna kaydedecekler. Bir derdin, sıkıntın olduğunda emrindeyiz. Gönlünün güzelliği yeter" diye konuştu.

Görüntülenen bu içten diyalog, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.