Engelliler Bakanlığı Talebi - Son Dakika
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Engelliler Bakanlığı Talebi

Çelebi, engelli bireylerin ihtiyaçları için Engelliler Bakanlığı kurulmasını talep etti.

03.12.2024 16:18
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için "Engelliler Bakanlığı"nın kurulması talebinde bulundu.

Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların her geçen gün daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Engelli bireylerin yaşadıkları en büyük zorluğun, fiziksel ve zihinsel değil ön yargı ve tutumlar olduğuna işaret eden Çelebi, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engellilerin hayatının kolaylaştırılması için ilgili kurumların çalışma yapmasını istediklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Engelliler ile ilgili alınacak bütün kararlarda engelliler adına mutlaka yetkin engelli sivil toplum kuruluşları yer almalıdır. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek için, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı Engelliler İdaresi Başkanlığı veya özel bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi içerisinde yer alan politika kurullarının her birisinde kendi alanlarında uzman olan bizatihi engelli bireylerin yer alması sağlanmalıdır. 5510 sayılı Kanununun 63'üncü maddesinde düzenleme yapılarak engellilere yönelik protez, ortez ve yardımcı araç gereçlerin tür ve finansmanının usul ve esaslarını belirlemesinde kapsayıcı bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonda engellileri temsilen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer almalıdır."

Kaynak: AA

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