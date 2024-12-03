Engelliler Günü'nde Açık Samimiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelliler Günü'nde Açık Samimiyet

Engelliler Günü\'nde Açık Samimiyet

Kaymakam Türkmen, engelli bireylerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve destek vurgusu yaptı.

03.12.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

Kaymakam Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ile engeli bireyleri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Türkmen, engelli bireylerin hayat standardını yükseltmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı gün, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler geliştirmek için bir fırsattır. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bunu da bizler yerine getirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Akıncılar, Politika, Güncel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Açık Samimiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:28:31. #1.13#
SON DAKİKA: Engelliler Günü'nde Açık Samimiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.