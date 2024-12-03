Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Engelliler Günü\'nde Farkındalık Etkinliği

Kırıkkale'de 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi, Vali Makas konuşma yaptı.

03.12.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Makas, engellilerin gününü kutladı.

Bugünün engellilerle ilgili farkındalık günü olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Aslolan onların dertleriyle derlenebilmek, neşeleriyle neşelenebilmek, başarılarıyla övünmek ve başarılarını takdir etmektir. Bu sadece 3 Aralık'ta olmamalı, yılın tüm günlerini kapsamalı. Devletimiz, gerek genel idaresi gerekse yerel yönetimleriyle engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam standartlarına kavuşmaları, topluma entegre olmaları noktasında yığınla çalışmalar yapıyor. Son 15-20 yılda batının da özen gösterdiği ve özendiği güzel çalışmalara imza atıldı. Bunlar yeterli mi idealimizdeki mi, değil. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri, daha da fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum."

Merkezdeki öğrencilerle öğretmenlerin gösteri sergilediği etkinlikte, günün anısına hazırlanan pasta kesildi.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:49:01. #1.11#
SON DAKİKA: Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.