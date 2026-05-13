Engelliler Haftası Erzurum'da Kutlandı

13.05.2026 19:20
Erzurum'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi; Vali ve Başkan engellilere destek mesajı verildi.

Erzurum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile engelli bireyler gösteri sundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engellilerin hayatın zorlukları karşısında gösterdikleri kararlılık, sabır, dayanışma ve güç konusunda kendileri için eşsiz bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Vali Baruş, "Engelli bireyleri olan ailelerimizin göstermiş olduğu bu sabır ve metanete gerçekten hayran olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü yaşamayan bilemez, ailesinde engelli birey olmayan işin farkında olamaz." dedi.

Baruş, engellilerin hayatını kolaylaştırmak, çocukların ve tüm aile bireylerini sosyal yaşama dahil etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Valilik olarak, 'Engelsiz Erzurum' hedefi doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her türlü düzenlemeyi titizlikle hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, iş hayatında adil koşulların oluşturulması ve kamusal alanlarda tam erişilebilirliğin temin edilmesi amacıyla komisyonlarımız vasıtasıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü bizler, engellerin yalnızca fiziksel mekanlarda değil, zihinlerde de aşılması gerektiğine inanıyoruz. Asıl engel, fiziksel ya da ruhsal eksiklikler değil kendi zihinlerimizde bariyerlerdir. Biz onlara baktıkça umudun, gayretin, geleceğe inancın ne olduğunun farkına varıyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de insanoğlunun yaşadığı müddetçe, gerek doğuştan engelli olarak dünyaya gelebildiği gibi gerekse doğduktan sonra fiziki şartlar, trafik kazaları ve başka hadiseler sonucunda da engelli olabildiğini hatırlattı.

Önemli olanın ise bunun farkına varmak ve dezavantajlı bu gruplara sahip çıkmak olduğunu aktaran Sekmen, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, her alanda olduğu gibi bu alanda da küçümsenmeyecek hizmetler sunduğunu görüyoruz. Onun için hiç gözümüz arkada kalmasın. Devletimizin, sağlıklı bireylerimize baktığı gibi engelli yavrularımıza ve vatandaşlarımıza da aynı hassasiyetle bakabileceğini burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelli bireyler çeşitli gösteriler yaptı.

Kaynak: AA

