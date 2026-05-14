Engelliler Haftası Farkındalık Programı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Engelliler Haftası'nı farkındalığın güçlendirilmesi açısından önemli bir vesile olarak gördüklerini belirterek, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların yılın her döneminde öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

'LÜTUF DEĞİL, HAKTIR'

Özel bireylerin topluma ve ailelerine sağladığı katkılara değinen Demirli, "Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayatın her alanına katkı sağladığını; onlara sunulan imkanlar doğrultusunda topluma ve dünyaya çok güzel şeyler katacaklarını müşahede ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen etkinlikler bizlere bir kez daha göstermektedir ki bu imkanları sunmak bir lütuf değil; bunlar bu çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın birer hakkıdır. Bizler de bu hakkı teslim etmek üzere vazife üstlenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA ÖRNEK HİZMETLERİMİZ VAR'

Türkiye'nin özel eğitim konusunda gelişmiş ülkeler arasında önemli bir noktada olduğunu kaydeden Demirli, "Özel eğitimde, dünyadaki uygulamalara örneklik teşkil edecek çok sayıda hizmet türümüz var. Bakanlık olarak temas etmediğimiz bir hane yok. Uzman ekiplerimiz ve sahada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızla bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye gayret sarf ediyoruz. Bu eğitimler sadece yeni şeyler öğrenmek değil, aynı zamanda 'özel yüreklilerimizin' sahip olduğu yetenekleri keşfetmek, sportif ve sanatsal alanlarda gelişimlerini desteklemektir. Eğitimde hayattan kopmayan, donanımlı bireylerin yetişmesi ve gençlerimizin topluma katılımı son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, ritim grubu, semazen ve mehter takımı gösterileri sahnelendi. Bakan Yardımcısı Demirli ve beraberindeki heyet, öğrencilerin el emeği eserlerinden oluşan serginin açılışını yaparak, fuaye alanındaki uygulamalı atölye çadırlarını ziyaret etti.