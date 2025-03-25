Engelliler Montaj Atölyesi ile İş Hayatına Katılan Bireyler

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde hayata geçirdiği Engelliler Montaj Atölyesi ile özel bireyler iş hayatına katılıyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren atölyede özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

EOSB'de bulunan Engelliler Montaj Atölyesi'nde günlük yaşama ve iş hayatına dahil olan engelli bireylerden biri de İhsan Mete Eğin. Mete, 27 yaşında ve 4 yıldır Montaj Atölyesi'nde diğer fabrikalardan gelen demonte parçaları monte ediyor.

"Engelli bireylerimiz için ne yapsak az"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelli bireyler için yapılan çalışmalarla ilgili, "Bazen gece kafamı yastığa koyduğumda, iyi ki bu projeleri yapmışız diyorum. Bu duygu bana muhteşem bir heyecan veriyor. Bunlar dualı projeler. Ailelerden o kadar anlamlı cümleler işitiyoruz ki bu güzelliğin tarifi olamaz. Engelli bireylerimiz için ne yapsak az. Montaj atölyelerimiz, Gökkuşağı Kafelerimiz, Sosyal Yaşam Merkezimiz ile onlarca etkinliklerimiz ile dezavantajlı vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Her fırsatta onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Tepebaşı genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, genciyle, çocuğuyla çok büyük ve güzel bir aile" dedi.

"Satranç oynuyoruz, kitap okuyoruz"

Atölyedeki arkadaşlarını çok sevdiğini söyleyen Mete, "İş dışında arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz. Satranç oynuyoruz, kitap okuyoruz. Bahçemiz var orada voleybol oynuyoruz. Ben aslında Elazığ doğumluyum. Türkiye'nin birçok yerini dolaştık. Ama Eskişehir çok güzel, burada mutluyum. Tepebaşı Belediyesi'ne ve başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Oğlumun 4 yıl önceki haliyle şu anki durumu arasında dünyalar kadar fark var"

Mete'nin babası Cahit Eğin ise oğlunun Montaj Atölyesi'nde bulunmasından çok memnun olduğu dile getirerek, "Görevim gereği birçok ili dolaştık, en son Eskişehir'de çalıştım ve burada emekli oldum. Mete e- KPSS'ye girdi, iyi bir puan aldı fakat atanamadı. Sonrasında oğlum ben büyük bir boşluğa düştük. Tam o sırada beni arkadaşlarım Tepebaşı Belediyesi'ne yönlendirdi ve yolumuz Montaj Atölyesi ile kesişti. İyi ki de böyle oldu. Buraya gelmeden önce pek ümidim yoktu. Çünkü daha önce birçok kapı yüzümüze kapandı. Ama Ahmet Ataç Başkanım ve Nadir Küpeli Başkanım sayesinde birçok şey değişti. Oğlumun 4 yıl önceki haliyle şu anki durumu arasında dünyalar kadar fark var. Kendine özgüveni var. Artık hafta sonları kendisi geziyor. Kendi parasını da kazanıyor. İyi ki Eskişehir'deyiz, İyi ki Tepebaşı'ndayız, İyi ki Ahmet Başkanımızı tanıdık. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı.