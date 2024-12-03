Engellilere Hibe Desteği ile İş Kurma İmkanı - Son Dakika
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Engellilere Hibe Desteği ile İş Kurma İmkanı

Van'da 95 engelliye, 4.4 milyon lira hibe desteği verilerek kendi işlerini kurmaları sağlandı.

03.12.2024 11:49
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Van'da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere yönelik hibe desteği programı kapsamında 95 engelliye 4 milyon 383 bin lira hibe desteği verilerek işlerini kurmaları sağlandı.

İşgücü kaybının en az yüzde 40 olanların topluma kazandırılmaları ve ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla uygulanan "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programı, engellilerin kendi işlerini kurarak üretimin bir halkası olmalarını sağladı.

Hazırladıkları projelerle programa başvuran ve hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan engelliler, kurdukları işletmelerle hem ekonomiye katkı sunuyor hem de kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürme imkanına kavuştu.

Van'da da 2020'den bu yana program kapsamında projeleri kabul edilen 95 engelliye hibe desteği verildi.

"Projelerimizle engelli kardeşlerimizi destekliyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, AA muhabirine, engelli vatandaşların topluma kazandırılmalarına ve ekonomik gelir elde etmelerine öncülük etmek amacıyla uygulanan programla birçok kişinin üretime katılmasını sağladıklarını söyledi.

İş gücü kaybı en az yüzde 40 olanlara verilen hibe desteğinden faydalanan engellilerin bu sayede işletmelerini kurarak ekonomiye katkı sunduklarını anlatan Biçek, şunları kaydetti:

"İŞKUR İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bugün de hibe desteğimizden faydalanan Metin Kanber kardeşimizi ziyaret ettik. Mutluluğuna şahit olduk. Kardeşimiz hayvanlarından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor, üniversite sınavına hazırlanan kızının eğitim masrafını karşılıyor. 'Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' programından şu ana kadar 95 kardeşimiz faydalandı. Bu kapsamda 4 milyon 383 bin lira hibe desteği verdik. Bunun sevincini yaşıyoruz. Projelerimizle engellilerimizi destekliyoruz. Hizmetlerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz desteklerle engelleri aşacağız. Daha güzel ve güçlü bir ülke olacağız. Bu vesileyle tüm engellilerimizin gününü kutluyorum ve engelsiz bir yaşam diliyorum."

"Hayvanlarımın sayısını artırmayı hedefliyorum"

Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıkaymaz Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası 50 yaşındaki Metin Kanber ise 2020'de hibe desteğinden yararlanarak 4 inek satın aldığını belirtti.

Zamanla hayvanlarının sayısını 7'ye çıkardığını ve bir kısmını kesime gönderdiğini anlatan Kanber, evinin geçimini hayvanlarından elde ettiği sütü ve yaptığı süt ürünlerini satarak sağladığını dile getirdi.

Hayvanlara eşiyle birlikte baktığını ifade eden Kanber, "Liseye giden oğlumun ve üniversiteye hazırlanan kızımın eğitim masraflarını bu şekilde karşılıyorum. Destekten faydalanmasaydım çocuklarımı okutamazdım. İŞKUR görevlileri bizi sürekli ziyaret ediyor, taleplerimizle ilgileniyorlar. Günde yaklaşık 25 litre süt elde ediyorum. Zamanla hayvanlarımın sayısını 7'ye çıkardım. Bir kısmını kesime verdim. Hayvanlarımın sayısını artırmayı hedefliyorum. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun. İŞKUR görevlilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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