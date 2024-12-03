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Engellilere Yeterli Hizmet Yok

Engellilere Yeterli Hizmet Yok

CHP'li Pala, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek sağlık sistemindeki sorunları eleştirdi.

03.12.2024 19:26
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(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 3 Aralık Engelliler Günü'nde Türkiye'de engellilerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Pala, "Nüfusun yüzde 10'undan daha fazlası engelli kişilerden oluştuğu halde biz neden çevremizde bu kadar engelli kişi göremiyoruz" diye sordu. Pala, Aile hekimlerinin iş bırakma nedeninin "ücrete indirgenmesini" yanlış bulduğunu belirterek, "Türkiye'de birinci basamak sağlık sisteminde ciddi sorunlar var" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 3 Aralık Engelliler Günü'ne ilişkin TBMM'de basın açıklaması yaptı. Pala, dünyada insanların yüzde 16'sının engelli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de tahmin edilen nüfusun yüzde 12'sinden biraz fazlası engelli kişilerden oluşuyor. Ancak hem dünyada hem de Türkiye'de engellilerin bir takım hizmetlere erişimlerinde ciddi sıkıntılar var.

Nüfusun yüzde 10'undan daha fazlası engelli kişilerden oluştuğu halde biz neden çevremizde bu kadar engelli kişi göremiyoruz. Çünkü engelli yurttaşlarımızın evinden dışarı çıkacak, ulaşımlarını sağlayacak, binalara rahatlıkla girip çıkabilecek koşullar yeterince gündeme getirilebilmiş değil."

Pala, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" karşı 5 günlük iş bırakma eylemine ilişkin de, "Neden 17 örgüt birden bu kadar uzun süreli birinci basamakta iş bırakıyorlar. İş bırakmalarının temel gerekçesi, bir tanesi halkın sağlığı, diğeri özlük hakları" dedi.

Aile hekimlerinin yaşadığı sorunların "ücrete indirgenmesinin" yanlış olduğunu söyleyen Pala, "Türkiye'de birinci basamak sağlık sisteminde ciddi sorunlar var. Hem hastaların hizmete erişiminde hem de sağlık çalışanlarının özlük haklarında ciddi sorunlar var. Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Biz onlara yeterince ücret veriyoruz' diyerek diğer sorunları göz ardı edecek bir yaklaşımda bulunması ülkedeki sağlık sistemini de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Pala, AK Parti tarafından hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nden vageçilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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