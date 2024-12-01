Engellilerin Eşit Katılımı İçin Araştırma Önergesi - Son Dakika
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Engellilerin Eşit Katılımı İçin Araştırma Önergesi

Engellilerin Eşit Katılımı İçin Araştırma Önergesi

CHP'li Dinçer, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak için önerge verdi.

01.12.2024 16:24
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, engelli vatandaşların toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının sağlanması için araştırma önergesi verdi. Dinçer, " Türkiye'de toplamda 4 milyon 876 bin engelli vatandaş bulunmaktadır. Bu büyük azınlık, hayatlarını sürdürebilmek için eğitime, çalışmaya, sosyal hayata ve her alanda erişilebilirliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar üzerine kapsamlı bir araştırma yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir" dedi.

CHP'li Dinçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Dinçer önergesinde, şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelsiz yaşam sunmak hepimizin elinde engelli bireyler, doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yönden çeşitli derecelerde yetenek kayıpları yaşayabilmektedir. Bu bireyler, toplumsal yaşama uyum sağlamakta ve günlük gereksinimlerini karşılamakta güçlükler yaşamaktadırlar. Engelli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonu, sadece fiziksel erişilebilirlik değil, aynı zamanda eğitim, çalışma ve sosyal alanlarda eşit haklara sahip olmaları ile mümkündür. Bu bağlamda engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların belirlenmesi, özel gereksinimlerinin karşılanması ve haklarına yönelik düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'de toplamda 4 milyon 876 bin engelli vatandaş bulunmaktadır. Bu büyük azınlık, hayatlarını sürdürebilmek için eğitime, çalışmaya, sosyal hayata ve her alanda erişilebilirliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar üzerine kapsamlı bir araştırma yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir. 2024 yılında yapılacağı duyurulan 2 bin 323 engelli atamasının hangi aşamalarda olduğu, yapılan atama sayısı ve tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda, ülke genelinde işsiz engelli vatandaş sayısının tespit edilmesi ve engelli bireylerin istihdam olanaklarına erişimde karşılaştıkları zorluklar incelenmelidir. Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmelidir. Engelli bireylerin tayin ve yer değiştirme süreçlerinde yaşadıkları zorluklar ile engelli yakınları bulunan memurların tayin taleplerine yönelik uygulamaların araştırılması gerekmektedir. Tayin kolaylıklarının arttırılması için düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu binalarındaki erişilebilirlik sorunları engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bakanlıkların, kamu binalarındaki erişilebilirlik konusunda yapmayı planladığı düzenlemeler ve adımlar araştırılmalı, bu konuda öneriler geliştirilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 20 bin öğretmen atamasında engelli bireyler için ayrılan kontenjanın sayısı ve engelli öğretmen atamaları hakkında bir araştırma yapılmalıdır. Ayrıca, engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı, EKPSS sıralamasına giren adayların tamamının atama süreci araştırılmalıdır. Engelli adayların atama sürecinde, kamu binalarına ulaşım ve çalışma ortamlarındaki erişilebilirlik durumu dikkate alınıp alınmadığı araştırılmalı. Atama yapılırken erişilebilirlik kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerektiği hususunda bir çalışma yapılmalıdır. Yukarı da belirtilen hususlar, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran, onlara fırsat eşitliği sağlayan düzenlemeler yapılması, engelliliği bir 'Engellenmişlik' durumundan 'toplumsal katılım' durumuna dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Araştırma sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda, bu bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar atılmalı ve toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturulmalı Anayasamızın 98'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'nci maddeleri gereğince Meclis Araştırmasını arz ve teklif ederiz."

Kaynak: ANKA

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