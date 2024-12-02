Engellilerin İş Hayatında Ayrımcılığı - Son Dakika
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Engellilerin İş Hayatında Ayrımcılığı

Dugan, engellilerin iş yerlerinde dışlandığını ve ayrımcılığa uğradığını vurguladı.

02.12.2024 16:20
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Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Yusuf Dugan, "İş yerlerinde çalışma şansı elde eden birçok engelli dışlanmakta, ayrımcılık ve mobbinge uğramakta, buna rağmen zorunlu oldukları için çalışmaya devam etmektedirler." ifadesini kullandı.

Dugan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yüzde 12 engelli nüfusun bulunduğunu, engellilerin eğitim, istihdam, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, muhtaçlık, bakım, erişim, ayrımcılık, dışlanma ve mobbing gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Herhangi bir işte çalışamayan muhtaç engellilerin, 2022 sayılı yasaya göre aldıkları aylıkların düşük olduğunu savunan Dugan, buna rağmen kişinin kendi geliri değil ailenin kişi başına düşen geliri esas alınarak, binlerce mağdur engellinin aldığı sembolik aylıkların hukuksuz olarak kesildiğini öne sürdü.

Yeni çıkarılan yönetmeliğe dayanılarak bakıma muhtaç engellilerin, üzerlerine kayıtlı ev veya araç var diye evde ve kurumda bakım hizmetinden yararlandırılmadığını ve EKPSS sınavına girip başarılı olmalarına rağmen yüz binlerce engellinin işe alınmadığını savunan Dugan, şunları kaydetti:

"Kentlerimiz engellerle, çukur, tümsek, zincir gibi ölüm tuzaklarıyla doludur. Belediye otobüslerinde var olan sesli anons sistemleri ortadan kaldırılmış, metrolarda ise çoğu zaman duyulmayacak şekilde sözde sürdürülmektedir. İş yerlerinde çalışma şansı elde eden birçok engelli dışlanmakta, ayrımcılık ve mobbinge uğramakta, buna rağmen zorunlu oldukları için çalışmaya devam etmektedirler. Sürekli değişen rapor yönetmelikleri, engellilerin haklarını kullanmalarının adeta engeli durumuna gelmiştir. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na konulan bir hükümle engellilerin öğretmen olma hakkı kısıtlanmıştır."

3 Aralık Engelliler Gününü farkındalık ve mücadele günü olarak değerlendirdiklerini aktaran Dugan, Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi olarak görme engellilerin sesi olmaya ve engellilerin haklarını almalarının örgütlü gücü olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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