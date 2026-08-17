Farkındalık Eğitimleri Semineri Tokat'ta Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, engellilik alanındaki her farkındalık çalışmasının, toplumsal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlandığı erişilebilir ve kapsayıcı toplumun temellerinin oluşturulmasına katkı sunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde düzenlenen "Farkındalık Eğitimleri Semineri", Yağıbasan Medresesi'nde başladı.

Programda konuşan Çalışkan, engelli bireylerin yaşamın her alanına dahil olduğu erişilebilir bir toplum inşa etmenin, toplumun tüm kesimlerinde bu alandaki farkındalığın artırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Sağlıktan eğitime, rehabilitasyondan istihdama, ulaşımdan bilgiye erişime kadar toplumsal yaşamın her alanında engelli bireylerle iletişimde doğru bilgiye sahip olmanın ve gerekli farkındalığı kazanmanın bir arada yaşamın önemli koşullarından olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Bu nedenle başta kamusal hizmetler olmak üzere toplumsal yaşamın tüm alanlarında görev yapan siz değerli katılımcıların engellilik alanındaki farkındalığının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması açısından son derece kıymetlidir." dedi.

Çalışkan, şöyle konuştu:

"Son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz hak temelli ve kapsayıcı engelli politikalarıyla, engelli bireylerin hayatın her alanına aktif ve eşit biçimde katılımını esas alan güçlü bir anlayışı kurumsallaştırdık. Hak temelli yaklaşımın güçlenmesi, hizmetlerin çeşitlenmesi, erişilebilirlik çalışmalarının yaygınlaşması, bakım modellerinin geliştirilmesi ve aile odaklı destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımı yönünde çok önemli mesafeler katettik."

Bakan Yardımcısı Çalışkan, 2025 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle 16 Mayıs'ın "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Engelli bireylerin güvenli ve bağımsız yaşam sürmeleri ile toplumsal hayata tam katılımlarının desteklenmesinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sunulan hizmetlerin erişilebilir, kapsayıcı ve nitelikli şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda engellilik alanındaki her farkındalık güçlendirme çalışması, toplumsal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlandığı erişilebilir ve kapsayıcı bir toplumun sağlam temellerini inşa etmektedir. Bakanlığımız ve Beyazay işbirliğinde gerçekleştirilen farkındalık seminerlerimizin ilkini 21 Mayıs'ta hava yolu şirketleri çalışanlarına, ikincisini 24 Haziran'da bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik İstanbul'da düzenledik. Bugün ise farkındalık eğitimlerinin üçüncüsünde, günlük hayat içerisinde resmi ya da özel hizmetlerde engelli vatandaşlarımıza hizmet sunan kamu kurumları ile özel sektör çalışanlarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz."

Çalışkan, "Türkiye Yüzyılı 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" çerçevesinde düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemine işaret ederek, "Okullarımızda, hastanelerimizde, bankalarımızda, iş yerlerimizde, kısaca yaşama dair akla gelebilecek her alanda topyekun bir dönüşümü ortaya koyan hak temelli yaklaşımımıza bu çalışmaların ivme kazandıracağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü de herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneğine teşekkür etti.

Devletin engelli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarına değinen Köklü, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin engelli bireylerimize ve ailelerine verdiği önem ve destekler gurur verici. İnşallah engellileri daha çok fark ettiğimiz, onların dertlerini daha iyi anladığımız, kamu hizmetlerinden yararlanırken daha duyarlı olduğumuz bir döneme, her geçen gün hassasiyetimizi artırarak gireriz." şeklinde konuştu.

Programa Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.