Engellilikle Savaşan Baba, 7 Çocuğunu Ayakkabı Boyacılığıyla Büyüttü - Son Dakika
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Engellilikle Savaşan Baba, 7 Çocuğunu Ayakkabı Boyacılığıyla Büyüttü

Engellilikle Savaşan Baba, 7 Çocuğunu Ayakkabı Boyacılığıyla Büyüttü

Bingöl'de yaşayan 64 yaşındaki Şükrü Alptekin, 6 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle engelli kalmasına rağmen ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğunu büyütmeyi başardı. Alptekin, kendi ayakları üzerinde durarak hayat mücadelesi veriyor.

14.02.2025 11:59  Güncelleme: 12:04
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BİNGÖL'de, 6 yaşındayken kemik iltihabı (Osteomyelit) teşhisi konulan ve sağ bacağından engelli kalan Şükrü Alptekin (64), ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ayakkabı boyacılığıyla 7 çocuğunu büyüttü.

Bingöl'de yaşayan Şükrü Alptekin'e, 6 yaşındayken kemik iltihabı (Osteomyelit) teşhisi konuldu. Ardından sağ bacağından engelli kaldı. İlerleyen yaşına rağmen ayakkabı boyacılığı yapmaya devam eden Alptekin, 4'ü kız, 7 çocuğunu büyüttü. Maden Sokak'ta yaklaşık 5 metrekarelik dükkanda boyacılık yaparak 3 erkek çocuğunu evlendiren Alptekin, "6 yaşımdayken ayağıma kronik osteomiyelit, yani ayakta çürüme hastalığı teşhisi kondu. Ortopedik engelliyim ve engelli raporum var. Buna rağmen hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaya devam ediyorum" dedi.

'3 OĞLUMU DA BOYACILIK YAPARAK EVLENDİRDİM'

Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durduğunu ifade eden Alptekin, "1972 yılında Genç ilçesine bağlı Sivan köyünden gelerek Bingöl merkeze yerleştim. Boyacılığa başlamadan önce, inşaat işlerinde sıvacılık da yaptım. Ardından sebzecilik işiyle de uğraştım ve şimdi de ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Bingöl'de ayakkabı boyacılığı genellikle 30-40 TL arasında yapılırken, ben ekonomik zorluklar nedeniyle ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumdan dolayı 10 TL'ye boyuyorum. Ortopedik engelli olmama rağmen boyacılık yapmaya devam ediyorum. 7 çocuğum var; 4'ü kız, 3'ü erkek. 3 oğlumu da boyacılık yaparak evlendirdim ve Allah'a şükür evleri var, kira ödemiyorlar. 2 oğlum hastanede çalışıyor, diğer oğlum ise tekstil firmasında çalışıyor. Hepsi kendi geçimlerini sağlıyorlar. Bugüne kadar hiç kimseden iş istemedim, hep kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engellilikle Savaşan Baba, 7 Çocuğunu Ayakkabı Boyacılığıyla Büyüttü - Son Dakika

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