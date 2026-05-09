Engelsiz Bursa Buluşması'nda Yapılacak Çalışmalar Ele Alındı

09.05.2026 16:55  Güncelleme: 19:06
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Bursa Buluşması'nda, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alması hedeflendi. Programda, toplumun engelleri aşması ve birlikte yaşama kültürünü büyütmesi vurgulandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Bursa Buluşması'nda, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Bursa Buluşması düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergiyi gezen Başkan Vekili Biba, masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

İNSANI MERKEZE ALAN HİZMET

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Biba, insanı merkeze almayan hizmet anlayışının hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyledi. Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almasının önemine değinen Biba, "Özel gereksinimli bireylerin eğitimden spora, kültürden istihdama kadar her alanda güçlü şekilde var olabildiği bir Bursa hedefliyoruz. Mesele yalnızca fiziksel engelleri kaldırmak değildir. Asıl mesele, gönüllerdeki mesafeleri kaldırabilmektir. Ön yargıları aşabilmektir. Birlikte yaşama kültürünü büyütebilmektir. Bunlar toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, "Hayatlarını büyük bir sevgiyle evlatlarına adayan, sabrın ve merhametin en güzel örneğini gösteren annelerimizin Anneler Günü'nü de kutluyorum. Kadınların emeği, duası ve mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız. Sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin olduğu yerde tüm engeller aşılabilir. Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise engellerin sevgi, birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurgulayarak programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da eğitimden istihdama, sosyal desteklerden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldığını ve özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunulduğunu söyledi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ise özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney de engelli vatandaşların sosyal hayatın, istihdamın, idarenin, kültürel hayatın ve sporun içinde yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından özel gereksinimli çocuk sahibi olan Münire Alkan'a Anneler Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Kaynak: ANKA

