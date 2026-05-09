Engelsiz Bursa Buluşmasıyla Farkındalık Artıyor
09.05.2026 18:29
Bursa'da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatta yer alması için çalışmalar masaya yatırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Bursa Buluşması'nda, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Vekili Şahin Biba, "Özel gereksinimli bireylerin eğitimden spora, kültürden istihdama kadar her alanda güçlü bir şekilde var olabildiği bir Bursa hedefliyoruz" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergiyi gezen Başkan Vekili Şahin Biba, masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

'ASIL MESELE, GÖNÜLLERDEKİ MESAFELERİ KALDIRABİLMEKTİR'

Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almasının önemine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Özel gereksinimli bireylerin eğitimden spora, kültürden istihdama kadar her alanda güçlü şekilde var olabildiği bir Bursa hedefliyoruz. Mesele yalnızca fiziksel engelleri kaldırmak değildir. Asıl mesele, gönüllerdeki mesafeleri kaldırabilmektir. Ön yargıları aşabilmektir. Birlikte yaşama kültürünü büyütebilmektir. Bunlar toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

'TÜM ENGELLER SEVGİYLE AŞILABİLİR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Başkan Vekili Biba, "Hayatlarını büyük bir sevgiyle evlatlarına adayan, sabrın ve merhametin en güzel örneğini gösteren annelerimizin Anneler Günü'nü de kutluyorum. Kadınların emeği, duası ve mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız. Sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin olduğu yerde tüm engeller aşılabilir. Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından özel gereksinimli çocuk sahibi olan Minire Alkan'a Anneler Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
