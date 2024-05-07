Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Trafik Haftası Etkinlikleri

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi iş birliğiyle Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi üyesi çocuklara yönelik 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında eğitim verildi. Çocuklar, emniyet kemerinin önemini, trafik lambasındaki ışıkların anlamını, karşıdan karşıya geçme kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi iş birliğiyle Trafik Haftası kapsamında Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi üyelesi çocuklar trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi. Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi, teorik ve uygulamalı trafik eğitim verdiği 70 öğrenciyi, daha sonra polis aracına bindirdi.

Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Meryem Güçkıran, trafik eğitiminin verimli geçtiğini belirterek, "1-7 Mayıs Trafik Haftası ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile iletişime geçtik. 3-5 yaş aralığında üyelerimize trafik kurallarını eğlenerek öğrenme fırsatı sunduk. İlerleyen süreçte Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi önemli gün ve haftalarda üyelerimize yönelik interaktif çalışmalara devam edecek" dedi.