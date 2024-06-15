Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde Karne Töreni Heyecanı - Son Dakika
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Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde Karne Töreni Heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen karne töreni ile 14 çocuk ilkokula uğurlandı. Törende renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi ve Babalar Günü de kutlandı.

15.06.2024 12:45
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde karne töreni heyecanı yaşandı. Özel gereksinime ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim gördüğü merkezden mezun olan 14 çocuk, düzenlenen törenle karnelerini alarak ilkokula uğurlandı.

Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde karne günü programına heyecan katmak ve Babalar Günü'nü kutlamak amacıyla renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuklarının mezuniyet törenine katılarak, heyecanlarına ortak olan babalar; çuval yarışı, sandalye kapmaca ve kaşıkla yumurta taşıma oyunları oynadı.

Etkinliğin mezun miniklerin karne sevinçlerine renk kattığını belirten Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi Müdürü Meryem Güçkıran,  "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ve aynı zamanda tatil gününe denk gelen Babalar Günü'nü de unutmamak için güzel ve eğlenceli bir program planladık. Velilerimiz de bunlara katılmak istediler. Bugün burada öğrencilerimize karnelerini vererek velilerimizle düzenlediğimiz etkinliklerimizle Babalar Günü'nü bu şekilde sonlandırdık. Bundan sonraki süreçte de bu gibi etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelsiz Çocuk ve Gündüz Bakımevi'nde Karne Töreni Heyecanı - Son Dakika

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