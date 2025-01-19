Engelsiz Hobi Atölyeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Engelsiz Hobi Atölyeleri Tamamlandı

Engelsiz Hobi Atölyeleri Tamamlandı

Sakarya'da Engelli Hobi Atölyeleri'nin ilk dönemi sona erdi, karne ve doğum günü kutlaması yapıldı.

19.01.2025 14:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Engelsiz Hobi Atölyeleri"nin ilk dönemi sona erdi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM), dil, sayı, günlük yaşam becerileri, el sanatları, tasarım, resim ve baskı sanatları, müzik ile ritim, mutfak becerileri ve ekolojik yaşam atölyesi olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim gören özel öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

SGM spor salonunda eğitmenlerin karnelerini takdim etmesinin ardından ocak ayında doğan öğrencilere doğum günü kutlaması yapıldı.

Sakaryalı 16 güreşçi Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, 21-23 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası öncesi güreş sporcularıyla Hendek ilçesinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, mindere çıkacak 16 sporcuya başarılar diledi. Sakarya'nın güreş sporlarında başarılı olduğunu aktaran Zengin, ciddi ve aktif rol üstlenmeye gelecek dönemlerde güçlenerek başarıları sürdüreceklerini belirtti.

Öncelikli hedefinin altyapıyı güçlendirmek olduğuna işaret eden Zengin, "Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bu spora dahil ediyor ve büyük bir özveriyle yetiştiriyoruz. Hocalarımız, her bir sporcuyla özel olarak ilgileniyor, onlara adeta kendi evlatları gibi yaklaşıyor. Bu hem sporcularımıza olan bağlılığımızın hem de güreş alanındaki başarıya olan inancımızın bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelsiz Hobi Atölyeleri Tamamlandı - Son Dakika

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