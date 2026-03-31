Engelsiz Öğrenciler Doğa ile Buluştu
31.03.2026 13:39
Sakarya'da Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Macerapark'ta doğa etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Macerapark'ta doğayla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Orman Haftası kapsamında Macerapark'ta düzenlenen etkinlikte hem eğlendi hem de doğayla bağ kurarak keyifli deneyim yaşadı.

Programda, özel gereksinimli öğrenciler, doğanın önemi, çevre bilinci ve ağaç sevgisi üzerine gerçekleştirilen sohbetlere de katıldı.

Öğretmenler tarafından okunan doğa temalı hikayelerle farkındalıkları artırılan öğrenciler, gitar eşliğinde söylenen şarkılarla eğlendi.

Doğa yürüyüşleri 12 Nisan'da başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri programı açıklandı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Pazar günü baharı, Göktepe Köyü–Kömürlük Köyü parkurunda karşılayacak.

24 Mayıs'a kadar sürecek program kapsamında doğa tutkunları, 7 farklı rotada yürüyüş deneyimi yaşayacak.

Programa katılmak isteyen doğaseverler, 6 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kayıt işlemlerini "sakarya.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Doğa Yürüyüşlerinin takvimi şu şekilde:

"12 Nisan Pazar: Göktepe Köyü/Kömürlük Köyü Parkuru(Adapazarı), 19 Nisan Pazar: Beygümbet/Yanık Yaylası Parkuru (Taraklı), 26 Nisan Pazar: İnönü/Erciova Yaylası Parkuru (Pamukova), 3 Mayıs Pazar: Büyük Karapınar Yaylası Parkuru (Akyazı), 10 Mayıs Pazar: Turnalık-Çiğdem-Beş Oluk Yaylaları Parkuru (Hendek), 17 Mayıs Pazar: Poyrazlar Parkuru (Adapazarı), 24 Mayıs Pazar: Keremali Göl Yayla Parkuru (Akyazı)"

Ferizli'de 940 kişiye istihdam sağlandı

Ferizli Belediyesince kurulan "İŞKUR İrtibat Noktası"yla 940 kişiye istihdam sağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ata, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen iş talepleri üzerine yürüttükleri çalışmalar neticesinde bu talebe yönelik iş destek ofisi kurduklarını söyledi.

Geçen yılın başında hizmet vermeye başlayan iş destek ofisine 2 bin başvuru yapıldığının bilgisini veren Ata, işveren temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde 940 vatandaşın işbaşı yaptığını ve memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ata, ilçede ve kuzey bölgesindeki OSB'lerde yeni açılan fabrikaları da talepler noktasında takip ettiklerini ve ona göre planlamalar yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:00:50. #7.12#
