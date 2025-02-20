Engelsiz Servis ile Engelli Bireyler Sosyal Hayata Daha Kolay Katılıyor - Son Dakika
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Engelsiz Servis ile Engelli Bireyler Sosyal Hayata Daha Kolay Katılıyor

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İzmir Konak Belediyesi'nin Engelsiz Servis hizmeti, engelli bireylere sağlık kurumlarına ve sosyal etkinliklere ücretsiz ulaşım sağlıyor. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran bu hizmet, adil ve eşit yurttaşlık anlayışıyla sunuluyor.

20.02.2025 10:43  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR) - İzmir Konak Belediyesi'nin engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmeti Engelsiz Servis, ihtiyacı olan engelli bireyleri evlerinden alarak, sağlık kurumlarına ve katılmak istedikleri sosyal etkinliklere ücretsiz ulaştırıyor.

Konak Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun "Adil Kent, Eşit Yurttaşlık" odaklı yerel yönetim anlayışıyla hizmete devam eden Engelsiz Servis, başvuru yapan engelli yurttaşların sağlık kuruluşlarına ve katılmak istedikleri sosyal etkinliklere ulaşımını sağlıyor. Engelli bireylerin kullanımı için özel tasarlanan, asansör sistemli araç ile ücretsiz olarak sağlanan hizmet kapsamında vatandaşlar, hastane randevularının yanı sıra sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlayan sosyal etkinliklere Engelsiz Servis ile ulaşıyor. Engelsiz Servis'ten yararlanmak isteyen Konaklılar, (0232) 484 22 91 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabiliyor.

"Sesimizi duyduğunuz için teşekkür ederiz"

Konak Belediyesi'nin Engelsiz Servis hizmetinden yararlanan Konaklılardan biri de doğuştan engelli Sinem Aksu oldu. Yüzünden gülümsemesi bir an olsun eksilmeyen Sinem, katılmak istediği kurslara kayıt olmak için annesi Sibel Aksu'yla birlikte Engelsiz Servis'e başvurdu. Kayıt gününde evinin kapısından alınan Sinem ve annesi, kurs kayıt merkezine ulaştırıldı; işlerinin bitmesinin ardından da yine Engelsiz Servis ile evlerine bırakıldı.

Kursları başladığında kurs merkezine ulaşımını da Engelsiz Servis ile sağlayacak olan Sinem'in annesi Sibel Aksu, Başkan Mutlu'nun engelli ve engelli yakınlarının seslerini duyan bir başkan olduğunu ifade ederek, "Daha önce çok zorlanıyorduk, çok sık çıkamıyorduk dışarı. Engelliler, evlerinde kapalı oturuyorlar. Keşke sesimiz daha çok duyulsa. Bu hizmetinizden dolayı çok memnunuz. Sesimizi duyduğunuz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelsiz Servis ile Engelli Bireyler Sosyal Hayata Daha Kolay Katılıyor - Son Dakika

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